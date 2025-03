Meghan Markle compartilha costume noturno que tem com Príncipe Harry

Meghan Markle tem sido cada vez mais aberta sobre sua vida desde o lançamento de sua série With Love, Meghan, no streaming Netflix. Dessa vez, a Duquesa de Sussex revelou uma rotina noturna que criou o Príncipe Harry, e que acabou virando um momento especial para a família.

Recentemente, o casal estava sendo apontado como vítima de uma crise no relacionamento, no entanto, Meghan tem compartilhado o contrário disso. Em entrevista à PEOPLE, contou que ela e Harry usam a noite para curtirem alguns momentos juntos, onde aproveitam para prepararem a lancheira de seus filhos, Archie, de cinco anos de idade, e Lilibet, de três anos de idade, enquanto relaxam com uma bebida e conversam sobre os acontecimentos do dia.

Markle conta que batizou essa tradição com o marido de Nightcap Recaps [Recapitulações antes de dormir, em tradução livre]:

Acho que todos os pais que têm filhos nessa idade sabem que a rotina se repete constantemente.

Ela ainda menciona as séries que eles tem acompanhado juntos:

Amamos Shrinking ; acabamos de terminar Black Doves e estamos animados para a nova temporada de The White Lotus.

A duquesa também comenta como está sendo essa nova fase de sua vida, equilibrando a vida pessoal e profissional e como Harry está encarando tudo isso:

Meu marido me conheceu quando eu tinha The Tig [o blog dela sobre estilo de vida], e vejo um brilho nos olhos dele quando me vê fazendo exatamente o que eu fazia naquela época.

E colocando um fim nos rumores de que estavam prestes a se separar, Meghan Markle afirma que está vivendo uma lua de mel novamente nesse momento de seu relacionamento:

É quase como um período de lua de mel novamente, porque é exatamente como era no começo, quando ele me observava rabiscando, escrevendo boletins informativos, ajustando edições e realmente entrando nos detalhes. Acho que ele ama assistir tanto quanto eu amo fazer esse processo criativo. Tem sido divertido. É quem eu sempre fui.