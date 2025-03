Causa da morte do cantor sul-coreano Wheesung teria sido descoberta

Após o cantor sul-coreano Wheesung ser encontrado morto em seu apartamento na última terça-feira, dia 11, a delegacia de polícia da cidade de Seul Gwangjin, Coréia do Sul, começou as investigações e, de acordo com The New York Times, suspeitam da causa da morte.

Segundo o jornal, o artista morreu por uma parada cardíaca. Ao que parece, a condição ocorreu por conta de um grande abuso de drogas. Wheesung teria um histórico com substâncias ilícitas e, por isso, a polícia está investigando se a causa foi por uma overdose.

O cantor iniciou sua carreira como dançarino, mas se lançou na música em 2002 com o álbum Like A Movie. Em 2009, ele ficou famoso pela música Insomnia e o hit Heartsore Story. Wheesung ficou bastante conhecido na Coréia do Sul por popularizar o estilo musical R&B.