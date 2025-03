Rui Costa: Lula voltou a dizer que País terá PIB relevante em 2025, para garantir prosperidade

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Brasil terá um Produto Interno Bruto (PIB) "relevante" em 2025, que garantirá prosperidade econômica ao País. Segundo ele, empresários e sociedade voltaram a acreditar no Brasil com a liderança do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Tivemos dois anos com PIB acima de 3%, ano passado em 3,4%. E o presidente com muito entusiasmo, confiança volta a afirmar que teremos PIB também relevante em 2025 para garantir crescimento e prosperidade ao nosso País", disse em cerimônia de lançamento do Programa "Crédito do Trabalhador" nesta quarta-feira, 12, no Palácio do Planalto.

O chefe da Casa Civil disse que o Brasil tem em Lula um presidente que cuida do País e das pessoas. Na fala, ele enalteceu números atingidos na economia brasileira desde 2023. "Criamos 3,2 milhões de empregos em apenas dois anos, com a menor taxa de desemprego da série", citou. "A indústria do aço só voltou a vender porque o presidente voltou a investir", afirmou, e acrescentou que o governo petista emprestou mais dinheiro a Estados e municípios em dois anos que nos sete anos anteriores.

De acordo com ele, a gestão Lula não é "governo de fake news", em crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sem citá-lo nominalmente. "Aqui é o governo do trabalho", pontuou.