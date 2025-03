Mercado de crédito tem muito a crescer, afirma presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que o mercado de crédito no País tem muito a crescer e estão sendo geradas oportunidades para isso. Segundo ele, o novo consignado privado, que está sendo lançado nesta quarta-feira, 12, por meio do Programa "Crédito do Trabalhador", foi conduzido pelos bancos particulares, o que demonstra importância.

"Não é segregando um cidadão que vamos fazer com que o mercado de crédito brasileiro cresça. O mercado de crédito brasileiro tem muito a crescer. Nós estamos gerando a partir deste momento uma oportunidade para que possamos, para esse segmento de crédito consignado privado, fazer com que o PIB do Brasil cresça", afirmou Vieira em cerimônia de lançamento do Programa "Crédito do Trabalhador" no Palácio do Planalto. "Não existe caminho melhor para crescer um país a não ser pelo crédito", completou.

Segundo ele, o Brasil tem um dos sistemas bancários mais robustos do mundo. "Se olharmos o que saiu de matéria hoje nos jornais sobre esse assunto, todo conduzido pelo segmento privado de bancos, não foram os bancos oficiais que foram lá se manifestar favoravelmente a essa medida, e sim os bancos privados. Isso demonstra a importância dessa medida", acrescentou.