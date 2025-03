Billy Joel adia show com Sting para se recuperar de cirurgia

Os fãs de Billy Joel e Sting terão que esperar quase um ano a mais para assistir à aguardada apresentação da dupla em Salt Lake City (EUA). O show, que estava marcado para 23 de maio deste ano no Rice-Eccles Stadium, foi adiado para 22 de maio de 2026.

O anúncio foi feito por Billy Joel em suas redes sociais, onde o cantor explicou que precisa de mais quatro meses para se recuperar de uma cirurgia recente e passar por sessões de fisioterapia. "Embora eu lamente adiar qualquer apresentação, minha saúde deve vir em primeiro lugar. Estou ansioso para voltar aos palcos e compartilhar a alegria da música ao vivo com nossos incríveis fãs. Obrigado pela compreensão", declarou o artista no Instagram.

A turnê de Joel ainda está programada para ser retomada em 5 de julho, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA). A apresentação em Salt Lake City será um evento raro, já que o cantor se apresentou apenas uma vez no Estado de Utah nos últimos 17 anos. O show no Rice-Eccles Stadium faz parte de uma série de apresentações anunciadas em parceria com Sting.

Os ingressos já adquiridos para a data original continuam válidos para o evento remarcado em 2026.