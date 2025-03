Cauã Reymond e Susana Vieira dão selinho em bastidores de gravação: Coisa mais linda

Cauã Reymond usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 10, para compartilhar que encontrou com Susana Vieira nos bastidores de uma gravação. Nos Stories de seu perfil oficial no Instagram, o ator além de se declarar para a veterana, também deu um selinho carinhoso na colega de trabalho.

- Coisa mais linda, hein. Te amo.

Caracterizada com uma peruca loira, Susana reclamou assim que se olhou na câmera:

- Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto. Eu te amo também.

O ator será protagonista do remake de Vale Tudo, prevista para estrear no final de março. Ainda no mesmo dia, Cauã Reymond compartilhou o dia de trabalho, mostrando atrás dele a cidade cenográfica da novela.

- Já estamos de volta aqui na cidade cenográfica. Cafezinho, é isso aí. Bora gravar, bora trabalhar, a semana vem com força total.