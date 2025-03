Giovanna Lancellotti se defende após suposta indireta para Paolla Oliveira

A atriz Giovanna Lancellotti se defendeu de acusações de que havia postado uma indireta para a também atriz Paolla Oliveira após a vitória da Beija-Flor no carnaval do Rio de Janeiro. No perfil Segue a Cami do Instagram, Giovanna esclareceu a situação e garantiu que não tinha nada contra a ex-rainha de bateria da Grande Rio.

"Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa. Eu amo a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", afirmou a atriz nesta terça-feira, 11.

A confusão começou após Paolla Oliveira se revoltar com a decisão dos jurados do carnaval do Rio, que deram nota 9.9 para a bateria da Grande Rio. Com o resultado, a escola de Caxias não conseguiu alcançar a nota necessária para se sagrar bicampeã da competição. A Beija-Flor, então, foi campeã.

Durante o Desfile das Campeãs no último sábado, 8, Paolla gritou para uma cabine repleta de jurados: "Ouviu agora, p****?!", ironizando a nota baixa dada para a bateria. Após 5 anos como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz se despediu da posição com um gosto amargo na boca.

Já nesta segunda-feira 10, Giovanna Lancellotti fez uma publicação em seu Instagram que chamou atenção do público. Em seus Stories, ela republicou momentos do desfile da Beija-Flor com a legenda: "Ouviu agora?". Para boa parte do público, tratava-se de uma resposta ao protesto de Paolla.

Apesar de negar a indireta, Giovanna está sendo acusada de ironizar a situação da Grande Rio. Isso ocorre porque ela é noiva de Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Além de organizar os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, David é filho de Anísio Abraão David - presidente da Beija-Flor. Giovanna também é torcedora da escola de Nilópolis.