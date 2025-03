Samara Souto, da banda Magníficos, anuncia nascimento do filho

Já temos uma série de novos herdeiros dos famosos nascidos em 2025 para morrer de amores! No dia 10 de março, Samara Souto anunciou através das redes sociais o nascimento de seu filho com o empresário Dollares Alves. A vocalista da banda Magníficos abriu um álbum no Instagram repleto de registros do parto e celebrou:

Nosso milagre nasceu, Miguel veio ao mundo nessa manhã do dia 10 de março. Que privilégio Deus nos deu. Obrigada Jesus, foi tudo perfeito!

Mais tarde, ela ainda descreveu nos Stories a alegria e a emoção que estava sentindo com a chegada de seu menininho:

Como explicar esse amor? Olhar para você depois do dia de hoje é carregar e entender a certeza que Deus me ama muito e separou as melhores coisas, histórias, sensações, sentimentos para mim. Minha ficha não caiu, que você é todo meu.

O bebê nasceu às 09h58 da manhã com 3,518kg, por meio de parto cesariano realizado no Hospital Memorial São José, em Recife.