Ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte é preso por ordem do TPI

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte foi preso no Aeroporto Internacional de Manila nesta terça-feira, 11, por ordem do Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes contra a humanidade, informou o governo do país. Duterte estava voltando de Hong Kong quando foi detido.

"Após sua chegada, o promotor-geral apresentou a notificação do TPI para um mandado de prisão. Agora ele está sob a custódia das autoridades", diz o comunicado do governo das Filipinas.

Não ficou imediatamente claro para onde Duterte foi levado pela polícia. O governo disse que o ex-líder de 79 anos estava em boa saúde e foi examinado por médicos ao ser detido.

Duterte é investigado pelos assassinatos em massa que aconteceram durante seu governo em meio à repressão contra o comércio de drogas ilegais no país. O TPI começou a investigar o papel de Duterte na repressão violenta aos filipinos ainda em novembro de 2011, quando ele era prefeito da cidade de Davao. Duterte foi presidente do país entre 2016 e 2022. Fonte: Associated Press.