Japão: PIB (final) avança 0,6% no 4º trimestre ante o anterior; previsão: +0,4%

A economia japonesa cresceu em um ritmo levemente maior do que o estimado no período de outubro a dezembro pela FacSet (+0,4%) e marcou o terceiro trimestre consecutivo de expansão.

O Produto Interno Bruto (PIB) real expandiu 2,2% em uma base anualizada no último trimestre de 2024, em comparação com o crescimento de 2,8% observado nas estimativas preliminares divulgadas em fevereiro, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (horário local). A economia japonesa cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior.

As exportações foram o principal impulsionador do crescimento, com a demanda externa crescendo 0,7 ponto porcentual

As despesas de capital aumentaram 0,6% em relação ao trimestre anterior, em comparação com a estimativa inicial de um aumento de 0,5%. O consumo privado ficou estável, em comparação com um aumento de 0,1% na leitura preliminar.

A recuperação contínua provavelmente sustenta as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) aumentará novamente sua taxa de juros em um futuro próximo, depois de elevá-la para 0,5% no final de janeiro.