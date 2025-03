Direcional tem lucro líquido de R$ 181 milhões no 4º trimestre

A Direcional apresentou lucro líquido de R$ 181 milhões no quarto trimestre de 2024, montante 82% maior do que no mesmo período de 2023. Esse foi o maior lucro trimestral da história da incorporadora.

No critério 'operacional' (cortando efeitos contábeis do swap de ações e despesas de cessão de recebíveis), o lucro líquido ficou em R$ 165,5 milhões, ainda assim um avanço de 69,4% na mesma base de comparação anual.

A melhora no desempenho da Direcional decorreu, principalmente, do ciclo de mais lançamentos e vendas de imóveis, com subida de preços, evolução das obras e diluição de custos. A empresa também teve ganho não recorrente em uma transação societária e recuperação no resultado financeiro.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 249 milhões, aumento de 64% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda ajustado foi a 27,0%, subida de 3 pontos porcentuais (p.p.).

A receita operacional líquida somou R$ 924,2 milhões, crescimento de 45,6% e também recorde para um trimestre da companhia.

A margem bruta ajustada foi a 39,4%, aumento de 3,7 p.p., patamar recorde.

A linha de equivalência patrimonial, que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade, gerou um ganho de R$ 22 milhões, aumento de 44%.

As despesas gerais e administrativas somaram R$ 57 milhões, alta de 27%%. Elas representam 4,2% da receita bruta total, baixa de 0,4 p.p., isto é, houve uma diluição.

Por sua vez, as despesas comerciais foram de R$ 83 milhões, avanço de 46%, refletindo o crescimento das vendas. Elas representaram 8,1% da receita, leve recuo de 0,2 p.p.

A empresa também reportou um ganho por operação societária não recorrente. Na linha de 'outras receitas e despesas', houve um resultado positivo de R$ 3 milhões. Esta linha apurou R$ 25 milhões graças a um acordo societário de um empreendimento de 2011. Sem isso, a rubrica teria ficado negativa em R$ 17 milhões, puxada por despesas jurídicas e provisões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas de natureza financeiras) ficou positivo em R$ 6,8 milhões, revertendo dado negativo de R$ 46,8 milhões de um ano antes.

A companhia teve geração de caixa de R$ 159 milhões no trimestre e encerrou o trimestre com uma posição de caixa líquido de R$ 68,2 milhões.

2024

No ano inteiro de 2024, o lucro líquido da Direcional totalizou R$ 638 milhões, 93% mais que em 2023. O Ebitda ajustado em 2024 somou R$ 842 milhões, aumento de 54% na mesma base de comparação anual. E a receita líquida em 2024 foi de R$ 3,348 bilhões, crescimento de 42% ante 2023.