Irã considera negociação com os EUA sobre preocupação com militarização de programa nuclear

O Irã disse que considera negociações com os Estados Unidos se elas se limitarem a preocupações sobre a militarização de seu programa nuclear, em publicação da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) do país no X, no domingo, 9.

"Se o objetivo das negociações é abordar preocupações em relação a qualquer potencial militarização do programa nuclear do Irã, tais discussões podem estar sujeitas a consideração", escreve. "No entanto, se o objetivo for o desmantelamento do programa nuclear pacífico do Irã para alegar que o que Obama falhou em alcançar já foi alcançado, tais negociações nunca ocorrerão", acrescenta.

A publicação acontece um dia após o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, rejeitar negociações com os americanos, justificando que elas teriam como objetivo impor restrições ao programa de mísseis do Irã e sua influência na região. Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta para Khamenei, buscando um novo acordo para o assunto.