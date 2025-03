Rafa Justus faz desabafo sobre vida agitada: Eu não estou dando conta

Rafa Justus usou as redes sociais no último domingo, dia 9, para falar sobre o momento agitado que vem vivendo. Demonstrando maturidade, apesar de ter apenas 15 anos de idade, a jovem deu um conselho para todos os seus seguidores que também estão passando por isso.

- Eu não estou dando conta. Em algum momento da vida, todo ser humano já precisou lidar com essa frase em diferentes circunstâncias, seja em trabalho, estudos, família, relacionamentos em geral e até mesmo saúde física e mental. E conforme o tempo vai passando, as responsabilidades se acumulam, as demandas sobre você te sobrecarregam, a exaustão chega e esse sentimento de insuficiência toma conta de você. Se tem um ponto que eu quero chegar com tudo isso, é que a verdade é uma e ela é universal. Não dar conta de tudo é normal. Aliás, nós somos seres humanos e não máquinas. E nós não fomos programados, a nossa vida não veio com um manual.

E continua:

- Nós estamos vivendo ela pela primeira vez. Então errar, nos sentirmos sobrecarregados e precisar de ajuda faz parte da nossa trajetória de vida. E o problema aqui maior não é esse, nosso problema maior é nos forçarmos a acreditar que temos que enfrentar tudo isso sozinhos. Então o meu conselho maior é: respire, se priorize, peça ajuda quando necessário e seja gentil consigo mesmo. Então eu concluo dizendo que você não precisa dar conta de tudo, apenas do que realmente importa. E às vezes isso só significa continuar tentando e seguindo em frente. A nossa mente nos força a acreditar que nós conseguimos abraçar o mundo em um curto período de tempo, estar com mil pessoas ao mesmo tempo, em mil circunstâncias diferentes. Quando na verdade a única pessoa que a gente precisa estar é com nós mesmos.

Nos comentários, Rafa foi elogiada pelos pais, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus:

Filha, que orgulho dessa sua clareza, sua mente privilegiada e sua sensibilidade! Nem parece que tem apenas 15 anos! Te amo demais!, escreveu o pai.

Ah meu amor. Acordar com esse vídeo encheu meu coração de amor e alegria. Que lindo ver você crescendo com essa clareza da vida e com essa maturidade. Te amo e estarei sempre aqui, mesmo não dando conta de tudo, comentou a mãe.