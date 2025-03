Ontário impõe sobretaxa de 25% sobre energia destinada aos EUA e diz que 'não recuará'

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e o ministro da Energia local, Stephen Lecce, anunciaram nesta segunda-feira, 10, que a província canadense impôs uma sobretaxa de 25% sobre toda a eletricidade destinada aos EUA. A medida faz parte das retaliações contra as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos canadenses.

"As tarifas de Trump são desastrosas para a economia dos Estados Unidos. Elas tornam a vida mais cara para as famílias e empresas americanas. Até que a ameaça das tarifas desapareça de vez, Ontário não vai recuar", afirmou Ford. O premiê ainda alertou que a sobretaxa poderá ser aumentada caso o governo dos EUA "escale ainda mais" a guerra comercial.

Segundo os líderes provinciais canadenses, a sobretaxa deve adicionar cerca de US$ 10 por megawatt-hora ao custo da eletricidade. Ontário estima que isso gere de US$ 300.000 a US$ 400.000 por dia, e o montante será destinado ao apoio de trabalhadores e empresas afetados pelas tarifas de Trump.

Ontário fornece eletricidade a aproximadamente 1,5 milhão de clientes nos estados de Nova York, Michigan e Minnesota, de acordo com a província.