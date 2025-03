Fernanda Paes Leme abre álbum de fotos na Sapucaí: E não é que deu tempo de viver o fim do carnaval?

Fernanda Paes Leme abriu o álbum de fotografia de seu último dia de folia. No último domingo, dia 9, ela contou que ficou feliz por ainda conseguir curtir o Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Nos cliques, é possível ver em detalhes o look transparente, bem como os momentos de diversão ao lado de Giovanna Lancellotti, Sophie Charlotte e Alice Wegmann. Na legenda, ela escreveu:

E não é que deu tempo de viver o fim do carnaval?

Esse foi o primeiro Carnaval da atriz desde o fim de seu noivado com Victor Sampaio. Juntos, os dois são pais de Pilar, de dez meses de vida. Nesta segunda-feira, dia 10, ela usou os Stories para contar como se sentiu ao curtir a folia após a maternidade:

Foi muito bom e importante para mim viver essa loucura louca no fim do Carnaval. Parece besteira, mas estar com meus amigos, não pensar em mais nada além de me divertir, e saber que minha filha estava ótima, segura e também curtindo com o Victor me fez reconectar com uma Fepa que eu até tinha esquecido que existia. E sei que, aos poucos, ela se mistura com a Pepa de agora - e assim vamos sendo muitas em uma. Feliz demais por saber que vou agarrar minha filha quando chegar e que vamos fazer uma viagem deliciosa juntas para comemorar o aniversário da minha mãe.