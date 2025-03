Matteus Amaral se pronuncia sobre mensagem enviada para Deniziane: Não falei nada demais

Matteus Amaral viu o seu nome viralizar entre os internautas após uma declaração de Deniziane no Café com Mussi. Na ocasião, a ex-BBB contou que recebeu uma mensagem do colega dias antes do seu aniversário. Ela revelou que não o respondeu em respeito ao relacionamento que ele tinha com Isabelle Nogueira.

- Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só [foi ele] me desejando felicitações, mas nunca foi respondido, contou.

Após a repercussão, Matteus deu a sua versão sobre o assunto em uma conversa à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo ele, a mensagem foi apenas de parabéns, com muito respeito e educação.

- Não tenho nada contra ela, pelo contrário, torço muito pelo sucesso dela, independentemente de qualquer coisa. E eu mandei, sim, parabéns pra ela, muito de boa. Não falei nada demais, não fui carente nem nada. Simplesmente, fui educado. Como falei, torço pelo sucesso dela e por quê não dar os parabéns? Não sou inimigo dela, explicou.

E continuou:

- Não consigo ver sentido nisso. As pessoas veem maldade, querem achar um motivo pra isso e praquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independente de data de relacionamento, eu não falei com intenção de chamar a atenção pra dar em cima, de verdade mesmo.

Vale pontuar que Matteus e Isabelle estavam noivos, mas anunciaram o fim do relacionamento no dia 5 de fevereiro de 2025.