Ciro Nogueira diz que pressão para PP deixar o governo está aumentando dentro do partido

O presidente nacional do Progressistas e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, afirmou que "pressão" dentro do partido está aumentando para que o ministro do Esporte, André Fufuca, deixe o governo federal durante entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 6. "Para mim, Fufuca não deveria nem ter aceitado o ministério. Não quero mais postergar essa decisão", declarou.

Nogueira ressalta que não há compatibilidade entre o seu partido e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, foi feito um convite pessoal do petista para o deputado federal, de modo que não houve uma aderência ao governo federal. Ele também critica a possibilidade do deputado federal mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), entrar no governo, o que sinalizaria que o presidente estaria caminhando para o "extremo".

"Não digo nem para deixar o governo, porque nós nunca entramos. ... Ultimamente, tem criado certo constrangimento essa situação. Existe pressão da bancada para tomar essa decisão", continuou o senador. "Vou conversar sobre isso com algumas lideranças depois do Carnaval, como o senador Arthur Lira."

Embora Fufuca faça parte do governo federal, Nogueira é aliado ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi ministro da Casa Civil durante a gestão do capitão reformado, momento que desembarcou do petismo e alinhou-se ao bolsonarismo.