Correção: Fluxo cambial total em 2025, até fevereiro, é negativo em US$ 7,181 bi, aponta BC

A nota publicada anteriormente informou incorretamente as datas referentes ao fluxo cambial na semana passada. O saldo se refere ao período de 24 a 28 de fevereiro. Segue o texto corrigido:

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 7,181 bilhões entre janeiro e fevereiro deste ano, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Banco Central. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 9,865 bilhões, e o comercial, entrada de US$ 2,684 bilhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 88,987 bilhões e vendas de US$ 97,851 bilhões no período. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 38,593 bilhões e exportações de US$ 41,277 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 4,458 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 11,263 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 25,556 bilhões em outras operações.

Mensal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 256 milhões em fevereiro, aponta o BC. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 5,163 bilhões. O comercial, saldo positivo de US$ 4,907 bilhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 42,936 bilhões e vendas de US$ 48,099 bilhões. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 16,619 bilhões e exportações de US$ 21,526 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,199 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 7,106 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 12,221 bilhões em outras operações.

Semana

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 410 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, pelo BC. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,681 bilhões entre os dias 24 e 28 de fevereiro. O comercial, entrada de US$ 3,091 bilhões.

O canal financeiro teve compras de US$ 13,198 bilhões e vendas de US$ 15,879 bilhões no período. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 4,543 bilhões e exportações de US$ 7,634 bilhões na semana. Nas exportações, estão inclusos US$ 771 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,560 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 5,303 bilhões em outras operações.