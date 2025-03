Castigados no BBB25, Vinicius e Guilherme almoçam feijão com biscoito água e sal

A vida não está nada fácil para Guilherme e Vinicius no BBB25. Escolhidos por Thamiris na dinâmica do Pegar ou Largar, os dois estão proibidos de dormir, tomar banho e se alimentar dentro da casa. Com isso, estão recebendo alguns kits da produção para se manterem nesse período.

No café da manhã, por exemplo, Gui e Vini receberam café e algumas bolachas de água e sal. Já no almoço, eles ganharam uma grande marmita de feijão-preto.

Vale lembrar que Thamiris foi a escolhida por Camilla para participar da dinâmica. A sister foi chamada e teve que escolher entre 60 mil reais ou adicionar o valor ao prêmio e acabou escolhendo o dinheiro, mesmo dando uma consequência para dois brothers - Guilherme e Vinicius.