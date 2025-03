Irmão de Klaus Hee presta homenagem emocionante ao ex-Dominó, que morreu aos 50 anos de idade

Eterna saudade! Klebber Hee, irmão do ex-Dominó Klaus Hee, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao músico, que morreu aos 50 anos de idade após lutar contra câncer no intestino com metástase no tórax.

Nos stories, Klebber afirmou que aprendeu muito com o irmão, inclusive a lutar pelos sonhos até o último momento:

Meu irmão querido e amado, sua caminhada foi intensa e brilhante. Você nos deixou a lição que temos que lutar pelos nossos sonhos até o último momento. Descansa em paz, meu irmão guerreiro, coração valente. Você fez muito diferença nesta terra e também fará aí na glória de Deus.

E encerrou:

Te amo para sempre, meu irmão querido. E um dia nos encontraremos no reino da glória.

Klaus iniciou sua trajetória como modelo. Na década de 1990, conquistou as primeiras oportunidades na TV como assistente de palco do Passa ou Repassa, no SBT, além de ter integrado o elenco de A Praça É Nossa. Nos anos 2000, ele fez sucesso com o grupo Dominó, empresariado por Gugu Liberato.