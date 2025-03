Filha de Claudia Raia fala pela primeira vez sobre a polêmica do vibrador: - Diálogo aberto dentro de casa

Claudia Raia se envolveu em uma polêmica após ter comentado em um programa português que deu um vibrador para a filha Sophia, quando ela tinha 12 anos de idade.

A fala foi muito repercutida nas redes sociais e ela chegou até mesmo a se pronunciar, no entanto, a herdeira da famosa ainda não tinha abordado o assunto até a última quarta-feira, dia 5. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Sophia que hoje tem 22 anos de idade, foi questionada sobre a declaração da mãe, e prontamente, saiu em defesa de Claudia Raia.

- Acho que isso diz uma mensagem muito maior, diz sobre ter um diálogo aberto dentro de casa, com sua família. Minha mãe tem o jeito dela, ela falou que falou, mas isso tem uma mensagem muito maior, temos que tirar uma mensagem muito mais importante disso.

Ao lado do irmão Enzo Celulari durante as apurações das escolas de samba do Rio de Janeiro, eles também falaram a respeito da futura criação que darão aos filhos será a mesma que receberam.

- O diálogo tem que ser aberto, se não é aberto, não tem relação, responderam.