Alane Dias comenta sobre bumbum ralado em desfile: Está todo ferido, mas não é isso que ia me parar

Alane Dias usou suas redes sociais para fazer uma atualização sobre o seu bumbum, que ficou bastante ralado por conta da fantasia que a musa da Grande Rio usou durante o desfile.

Através de alguns vídeos nos stories de seu Instagram, a ex-BBB e bailarina agradeceu o carinho do público e falou que a situação não ia fazer com que ela parasse.

- Quero muito agradecer por todo o carinho de vocês. Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido meu bumbum, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile, disse.

Alane ainda afirmou que já passou por muitas vezes por esse tipo de situação:

- Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua.

Para encerrar, ela celebrou a colocação de sua escola de samba e o fato de ir para o desfile das campeãs um dia antes do seu aniversário:

- Somos bicampeões, gente, que dia, que loucura, que felicidade! Estou muito empolgada, porque dia 8 de março tem o Desfile das Campeãs, meu aniversário é dia 9 de março e eu vou realizar também esse outro sonho, que é virar o meu aniversário na Sapucaí. Estou aqui no hotel agora, com os meus amigos do Pará que vieram me ver, estão aqui comigo e estou contando sobre tudo de ontem.