Vitória Strada e Aline analisam atitudes de Thamiris no BBB25: Não tenho paciência para hipocrisia

Parece que as atitudes de Thamiris na casa mais vigiada do Brasil está dando o que falar no confinamento! Na madrugada desta quinta-feira, dia 6, durante a festa da líder Vitória Strada, Aline conversou com a atriz sobre a nutricionista e a consequência da dinâmica Pegar ou Guardar.

- Eu entendi o que você falou ali na hora. Você não vai botar uma pessoa que você é muito ligada, é próxima, disse Vitória à Aline. Vale pontuar que Thamiris escolheu Vinicius e Guilherme para morarem fora da casa por tempo indeterminado.

- Eu não tenho paciência para hipocrisia. Ela entendeu o que eu quis dizer. E em momento nenhum eu falei que ela era igual à Camilla. Ela entendeu, respondeu Aline.

A atriz então contou que conversou com Thamiris é que ela sabe que não escolheu nenhum aliado para o castigo.

- Só que o comportamento não era esse. O comportamento em relação a Vini não era esse, e ela sabe disso também. Então, querendo ou não, não deixa de ser.

E Vitória emendou:

- O que ela quis dizer, para mim, é que não são pessoas que ela é aliada, mas que também não é alguém que ela quer votar agora. Mas, sinceramente, na minha opinião, Vini não é alguém que ela votaria agora. Mas o Gui é.

Em outra conversa, dessa vez com Guilherme, Vitória se mostrou assustada com outra situação envolvendo Thamiris.

- Eu fiquei chateada porque na hora que ela perdeu a irmã e eu fui acalentar ela, ela falou para Aline e para o Vini, e eu tava do lado [...] e ela falou: A Camilla siau porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou para casa inteira. Cara, ela não acha errado nada do que ela fez! Até agora, a irmã dela saindo com esse discurso do Tadeu, ela não parar para pensar que elas podem ter errado em algum lugar, disse.