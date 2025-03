Em carta de quando era criança, Anitta pede mais atenção para mãe

O novo documentário de Anitta já está dando o que falar! Larissa: O Outro Lado de Anitta estreou nesta quinta-feira, dia 6, e mostrou, inclusive, detalhes da infância da cantora, como uma carta que ela escreveu para a mãe cobrando mais atenção.

No papel, escrito a mão, a pequena Larissa, nome real de Anitta, pede para a mãe Miriam Macedo:

Mãe, queria que você me desse mais atenção. Você quando vai dormir da mil beijos no meu irmão e me dá só um abraço. Fala para ele que ele é lindo, maravilhoso e que ele é seu gato e lindo e fala que eu estou normal.

E continua:

Briga só comigo e não briga nem um pouco com ele. Você deixa eu fazer tudo e diz que eu sigo mais o seu exemplo e diz na frente de todo mundo que eu sou bagunceira e que eu encho o seu saco.