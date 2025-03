Sabina Simonato e Ana Paula Araújo aparecem com blusas iguais e brincam: - Estava na promoção

Coincidência, promoção ou combinado? Sabina Simonato e Ana Paula Araújo apareceram usando camisetas muito parecidas durante o ao vivo do Bom dia São Paulo nesta quinta-feira, dia 6. As duas se surpreenderam com a coincidência e brincaram com a situação. Quem percebeu primeiro foi Ana, que começou já apontando a semelhança:

- Oi, Sabina. Bom dia para você, para todo mundo aí em São Paulo. Nós estamos bem parecidas hoje, né?

Sabina completou e disse que as duas estão cada vez mais em sintonia:

- Você sabe que nós estamos cada vez... e Ana Paula completou:

- É sintonia.

- Às vezes eu estou de regatinha, você está de regatinha. E olha que a gente nem combinou, pontuou a âncora.

Em seguida, as duas começaram a brincar ainda mais com a situação:

- Hoje estamos na mesma cor. Olha, também estou com uma calça igualzinha aqui. Estamos bem parecidas hoje. Vamos de par de jarras hoje, disse Simonato, que continuou:

- Ana do céu, será que estava na promoção nossa roupa? Compre duas, pague uma apenas.

O assunto ainda ficou na mente delas, já que ambas voltaram a rir da coincidência após darem as notícias do dia.