Deniziane revela que recebeu mensagem de Matteus enquanto ele namorava Isabelle Nogueira

Deniziane jogou uma leve bomba no ventilador ao participar do podcast Mussi de Climão, que foi transmitido na última quarta-feira, dia 5. Em conversa com Rodrigo Mussi, a ex-BBB revelou que recebeu mensagens de Matteus enquanto ele ainda namorava Isabelle Nogueira.

Caso você não tenha assistido ao BBB24, Deniziane se relacionou com Matteus antes de deixar a casa. Mais pra frente no jogo, no entanto, ele ficou com Isabelle e tudo evoluiu para um namoro e noivado, que só chegou ao fim em fevereiro de 2025.

Em conversa com Mussi, ela contou que recebeu uma mensagem de Matteus logo quando ele deixou o reality, em abril de 2024:

- Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só [foi ele] me desejando felicitações, mas nunca foi respondido. Nunca respondi porque acredito que ele já estava em um relacionamento e, por respeito aos dois, acho que não deveria ser respondido.

Eita!