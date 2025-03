Petróleo e expectativas de estímulos chineses instigam alta do Ibovespa, mas NY limita

O Ibovespa opera indefinido na sessão desta quinta-feira, 6, dividindo-se entre sinais de estímulos à China - principal comprador de minério da Vale - e temores em relação aos efeitos da guerra comercial imposta pelos Estados Unidos.

O principal indicador da B3 abriu em 123.047,53 pontos, com variação zero, avançou 0,33% e atingiu máxima em 123.452,82 pontos. Na sequência, cedeu 0,10% e marcou mínima aos 122.925,01 pontos. Assim, segue perto deste nível. Às 11h33 subia 0,13% aos 123.211,25 pontos.

Há o temor de que as taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerem mais inflação no país e no mundo. Há pouco o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, se disse preocupado de que a queda da pressão inflacionária nos EUA esteja em risco. Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ressaltou que a escalada em tensões comerciais vai enfraquecer a economia global.

Desta forma, as bolsas norte-americanas abriram em queda e a maioria das europeias também cede. Já as commodities operam com sinais distintos. O petróleo arrefeceu a alta e mira zerá-la. Já o minério de ferro fechou em baixa de 0,45% em Dalian.

Petrobras PN operava no zero a zero e ON caía 0,11% perto das 11h30. Vale, por sua vez, diminuía a alta de mais de 1,00% para 0,65%. Já as demais ações do setor de metais viravam para o negativo.

Ontem, o Ibovespa subiu 0,20% e fechou aos 123.046,85 pontos. A alta foi limitada pelas perdas das ações da Petrobras, diante do recuo do petróleo, apesar do avanço em Wall Street.

Devido à semana encurtada pelo feriado de carnaval, a liquidez tende a continuar reduzida, pontua Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil. Ao mesmo tempo, a agenda de indicadores no Brasil é escassa e isso eleva o foco nas questões tarifárias. O assunto, segundo Bandeira, tiram o otimismo sobre o desempenho da economia americana. Aliás, hoje novos dados do mercado de trabalho americano reforçam aquecimento - um dia antes da divulgação do relatório oficial de emprego, o payroll.

"Essa briga comercial não é boa para ninguém, e tem ainda as questões políticas internas. O Índice Bovespa fica estagnado", avalia Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Neste cenário, acrescenta Monteiro, o Ibovespa fica estagnado. "Lá fora não ajuda. Hoje os pedidos de auxílio-desemprego dos EUA reforçaram aquecimento do mercado de trabalho elevando dúvidas sobre a política monetária dos EUA. Tem ainda dúvidas relacionadas aos efeitos das tarifas", acrescenta Monteiro.