BCE afirma que política monetária está 'significativamente menos' restritiva

O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que a política monetária está se tornando "significativamente menos" restritiva, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 6, ao anunciar a decisão de cortes nos juros em 25 pontos-base. O BC europeu disse que as próximas decisões de juros serão baseadas na avaliação da perspectiva de inflação, em dados econômicos e financeiros, na dinâmica da inflação subjacente e na força da transmissão da política monetária.

De acordo com o BCE, o processo de desinflação está encaminhado na zona do euro, mas não se compromete com uma trajetória de flexibilização monetária.

"Estamos determinados a garantir que a inflação se estabilize de forma sustentável na sua meta de médio prazo de 2%", menciona a autoridade monetária. "A inflação doméstica continua alta, principalmente porque os salários e preços em certos setores ainda estão se ajustando ao aumento da inflação passada com um atraso substancial", disse.