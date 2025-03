Solteira, Sophie Charlotte compartilha cliques de seu Carnaval entre amigos

Sophie Charlotte aproveitou todos os dias do Carnaval ao máximo! Recém-solteira, após o término do namoro com o cantor Xamã, a atriz compartilhou alguns cliques ao lado dos amigos pelas ruas do Rio de Janeiro.

Na legenda, ela escreveu:

Pra tudo se acabar na quarta-feira??

O Carnaval começou para Sophie no dia 28 de fevereiro, com o Baile do Arara. Já no domingo, dia 2, ela esteve no camarote Folia Tropical. Inclusive, segundo o jornal Extra, foi nesta ocasião que a assessoria da atriz confirmou o término com Xamã:

Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele, disse ela, através do comunicado.

No dia 3, Sophie estava de novo na Sapucaí, assim como no dia 4. Ou seja, não teve dia ruim, não é?

Sophie e Xamã se conheceram nas gravações de Renascer, e surgiram como casal em julho de 2024.