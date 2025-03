Mega-Sena sorteia nesta quinta (6) prêmio de R$ 3,5 milhões

A sorte pode mudar a vida de um novo milionário nesta quinta-feira (6), quando serão sorteadas as seis dezenas do concurso 2836 da Mega-Sena. O sorteio ocorre a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões. Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, através do site e aplicativo das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o preço do bilhete e também as chances de levar o grande prêmio.

No sorteio anterior, nenhum apostador acertou todas as dezenas, acumulando o valor para o concurso desta quinta-feira (6).