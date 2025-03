Rio Tinto anuncia investimento de US$ 1,8 bilhão na Austrália

A Rio Tinto vai investir US$ 1,8 bilhão para desenvolver um novo projeto de minério de ferro na região de Pilbara, na Austrália. A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado disse nesta quinta-feira (6) que garantiu todas as aprovações necessárias para o projeto da mina Brockman Syncline 1 (BS1), que fica a cerca de 8 quilômetros ao norte de seu atual projeto Brockman 4 em Pilbara.

Em 2024, a Brockman 4 produziu 43 milhões de toneladas de minério de ferro, de um total de 328 milhões de toneladas nas operações da Rio Tinto em Pilbara.

Em comunicado, a Rio Tinto disse que a BS1 terá capacidade de processar 34 milhões de toneladas de minério por ano.

Separadamente, a mineradora informou que concluiu a aquisição da produtora americana de lítio Arcadium Lithium, anunciada em outubro do ano passado.

Por volta das 8h45 (de Brasília), a ação da Rio Tinto subia 2% na Bolsa de Londres.