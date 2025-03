Festa do Líder tem Aline revoltada, Thamires beijando João Gabriel e web pedindo expulsão da sister; veja o que rolou na madrugada do BBB25

A festa da líder Vitória Strada mexeu muito com a casa do BBB25 na madrugada desta quinta-feira, dia 6, com brigas, desentendimentos e até beijo na boca. Apesar de tudo, o momento foi bem aproveitado pelos brothers, menos por João Pedro, que foi Barrado no Baile pela atriz.

O escolhido por Vitória foi levado a uma sala reservada para encontrar cinco chaves para conseguir seu convite para a festa. Após cinco horas, João conseguiu cumprir o desafio e voltou à festa.

Apesar do perrengue de João Pedro, seu irmão, João Gabriel, curtiu a noite e rolou até beijo em Thamires. O brother já tinha dado um fora na nutricionista afirmando que tinha compromisso com alguém fora da casa, porém, a festa parece ter mudado a sua opinião.

Depois do momento viralizar nas redes, internautas acusaram Thamires de assédio, apontando que João estava bêbado e inconsciente.

Como assim?! Ele nem se mexe, isso não é assédio?, escreveu uma conta no X, antigo Twitter.

Isso é assédio. Não normalizem isso. Expulsão já, disse outro internauta na mesma rede social.

Ainda durante a festa, Aline se revoltou com João Gabriel, que afirmou em uma conversa com Vinícius que a sister teria sabonetado no último Sincerão e não teve peito para brigar com Gracyanne Barbosa.

- Se tivesse um de nós que tivesse falado aquilo lá, a fofoca, você acha que não tinha esculhambado querendo fazer show lá?, questionou o gêmeo.

- Mas isso é uma questão sua, João, com a questão de qualquer pessoa. Que pra mim não importa, rebateu Vinícius.

Aline ficou sabendo pouco tempo depois do comentário e se revoltou.

- Sabe o que eu acho engraçado? Ele perguntou a você e não a mim. As pessoas não chegam para mim para falar nada. Eu gosto é quando vem, porque abre espaço para ouvir também. Eu fico até sentida. Eu fico arrasada. Eu gostaria que viesse, desabafou a policial.