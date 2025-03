Netinho recebe alta da UTI e é transferido para a unidade semi-intensiva

Na noite da última quarta-feira, dia 5, Netinho atualizou seu estado de saúde nas redes sociais. Ainda sem revelar seu diagnóstico, o cantor informou aos seguidores que recebeu alta da UTI e foi para a unidade semi-intensiva no Hospital Aliança Star, localizado em Salvador, na Bahia.

O artista, que foi ao hospital após sentir dores e dificuldade de movimento, compartilhou um vídeo em que surge tomando banho de sol sem camiseta e revelou:

Boa noite! 5 MAR 2025. Hoje saí da UTI e estou agora na semi UTI. Como prometi, um vídeo dos meus banhos de sol diários. Atenção: só quem pode dar notícias verdadeiras sobre mim sou eu e mais ninguém, pois só eu vivo a minha vida. Há nove dias tenho postado diariamente e cedo nas minhas redes sociais um vídeo mostrando como estou.

Já na manhã desta quinta-feira, dia 6, publicou um novo vídeo para contar como está. O cantor de axé mostrou seu cabelo e revelou que ele está mais longo, pois no dia em que ia ao cabeleireiro para realizar um corte, precisou dar entrada no hospital.

- Estou aqui no Hospital Aliança Star de Salvador, é meu décimo ou nono dia, não me lembro. Olha o tamanho do meu cabelo. No dia em que ia cortar meu cabelo, vim para cá. Só vou poder cortar agora quando eu sair aqui. Está enorme, não penteia mais. Vamos que vamos.

Na legenda, adicionou:

Positividade, saúde, autoestima elevada, amor próprio em alta, vamos que vamos!