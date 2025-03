Corpo de garota de 17 anos sumida há uma semana é encontrado na Grande São Paulo

A Polícia encontrou em uma zona de mata, nesta quarta-feira, 5, o corpo da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, moradora de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela estava desaparecida há uma semana.

As buscas inicialmente concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez foram ampliadas e mobilizaram mais de 100 agentes.

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite do dia 26 de fevereiro. Imagens de câmeras mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. Nesse local, ela conversa com uma amiga. Segundo testemunhas, Vitória Regina de Sousa foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial em memória de Vitória. "Esta é uma perda irreparável que causa imensa dor à sua família, amigos e a toda a comunidade cajamarense", diz, em nota.