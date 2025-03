Volta de escavações para a estação 14 bis é autorizada

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou o governo do Estado de São Paulo e a concessionária Linha Uni a continuarem as escavações para a construção da estação 14 Bis-Saracura da futura Linha 6-Laranja de metrô. A estação fica no Bixiga, no centro de São Paulo, e durante as obras, em 2022, foi encontrado um sítio arqueológico no local, o que demandou interrupção dos trabalhos.

"Nessa área, indícios apontam para a existência da estrutura de um possível terreiro e de outros objetos ligados à religiosidade afro-brasileira. Ao emitir seu parecer de aprovação, o instituto propôs contrapartidas à concessionária responsável pela obra, com o objetivo de proteção do patrimônio cultural nacional", declarou o Iphan, em nota, sobre a autorização para a continuidade da obra.

Contrapartidas

Entre as contrapartidas exigidas pelo instituto está a elaboração de um projeto de salvamento e musealização dos achados arqueológicos, em parceria com as comunidades interessadas, seguindo o princípio da participação social.

O instituto propõe que a concessionária responsável pelas obras da Linha 6 exiba alguns dos objetos encontrados no sítio dentro da própria estação de metrô, para ficarem acessíveis à comunidade.

As peças arqueológicas também devem ficar "disponíveis para pesquisa em instituições de guarda, com todo o custo bancado pela concessionária que tirará proveito econômico do empreendimento", de acordo com o Iphan.

Os estudos no sítio arqueológico Saracura Vai-Vai estão sendo feitos por uma empresa de arqueologia contratada pela Linha Uni, conforme determina a Lei 3.924/1961, sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Resgate de itens históricos

Desde janeiro de 2022, têm sido resgatados diversos itens históricos da ocupação da região pela população negra, como a estrutura de um possível terreiro e objetos que seriam do antigo Quilombo Saracura.

Antiga drenagem de córrego

Foram descobertas ainda estruturas de drenagem do córrego Saracura Grande, provavelmente relacionadas à política de saneamento na cidade de São Paulo entre as décadas de 1950 e 1970.

"Para este achado (do Córrego Saracura Grande), o empreendedor (concessionária Linha Uni) apresentou proposta de musealização, que prevê sua desmontagem e remontagem na própria estação de metrô. No momento, o Iphan aguarda complementação da metodologia de trabalho", afirma o Iphan.

Início da operação da linha é previsto para 2026

A Linha 6-Laranja do metrô deve começar sua operação em outubro de 2026, entre a estação Brasilândia, na zona norte, e Sesc-Pompeia ou Perdizes, na zona oeste. Em 2027, o outro trecho, até a São Joaquim, deve ser inaugurado.

A expectativa é de que a linha atenda a um fluxo de 600 mil pessoas e diminua um trajeto que hoje leva cerca de duas horas, em horário de pico de trânsito, para 23 minutos.

Ampliação da linha

Em fevereiro, o governo do Estado de São Paulo autorizou, ainda, a realização de estudos para ampliação da linha.

O projeto de ampliação prevê sete novos quilômetros de linha e seis novas estações, sendo quatro delas na região centro-leste e duas ao noroeste da capital. Não há prazo para a conclusão dos estudos, nem para um possível início da obra de ampliação. A concessionária Linha Universidade é responsável pelos estudos de viabilidade e pela obtenção das licenças para as obras. Se o projeto for concretizado, a Linha 6-Laranja passará a ter ligação com a Linha 10-Turquesa, que vai do centro ao ABC paulista, na estação São Carlos. Hoje, a Linha 6-Laranja já tem 15,3 km de extensão e 15 estações, do noroeste ao centro da cidade, sendo construídas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.