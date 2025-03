Beija-Flor de Nilópolis garante título do Carnaval 2025 no último ano de Neguinho da Beija-Flor como intérprete

Pode comemorar! Na tarde desta quarta-feira, dia 5, a escola Beija-Flor de Nilópolis se consagrou como a grande campeã do Carnaval 2025 da cidade do Rio de Janeiro, após conquistar 270 pontos.

A agremiação atravessou a passarela com o enredo Laíla de Todos os Santos, uma homenagem ao diretor de carnaval Laila, que morreu em 2021, vítima da Covid-19. A escola revisitou a infância dele, reverenciando sua devoção e trajetória.

Vale pontuar que o desfile foi marcado pela despedida de Neguinho da Beija-Flor, que foi ovacionado pelo público presente. O intérprete ficou na escola por 50 anos.

Esse é o 15º título da escola, que conta com grandes nomes como Brunna Gonçalves, Giovanna Lancelotti, Lorena Raissa, a modelo russa Irina Shayk, entre outras.

A Grande Rio foi a vice-campeã do Carnaval com 269.9 pontos. No desfile das campeãs no próximo dia 8, quem retorna à passarela além de Beija-Flor e Grande Rio, são: Imperatriz, Viradouro, Portela e Mangueira.

A Unidos de Padre Miguel conquistou apenas 266.8 pontos e irá disputar a Série Ouro em 2026.