Ben Affleck estaria tentando ter nova chance com Jennifer Garner

Ben Affleck estaria tentando reconquistar Jennifer Garner, com quem foi casado de 2005 até 2018. Recentemente, o site Radar Online soltou rumores de que eles poderiam estar retomando o antigo relacionamento após o DailyMail flagrá-los abraçados em um campo de paintball, durante a festa de aniversário de 13 anos de idade do caçula dos dois.

No entanto, segundo informação dada pelo Page Six, o ator está aberto a uma nova chance, no entanto, Garner está em um relacionamento com o empresário John Miller no momento, o que estaria gerando um empecilho para a estrela de Batman. Uma fonte próxima do ex-casal relatou:

Ben ia amar uma nova chance, é o amor da vida dele. Ele definitivamente está aberto a uma nova chance com a Jen caso o momento venha a ser oportuno. Ao mesmo tempo, ele sabe que não seria realístico nesse momento da vida dos dois.

O informante ainda segue:

O Ben acabou de sair de um casamento e finalizou seu divórcio, ele está muito ocupado com trabalho e focado no novo capítulo de sua vida. Além do mais, o Ben respeita o relacionamento da Jen com o John e jamais se colocaria como um entrevero para os dois.

No entanto, outra fonte do Page Six, afirma que do lado de Jennifer Garner não há o mesmo interesse para voltar:

O sentimento não é recíproco por parte da Jen. Ela está feliz com o John e a cabeça dela está em outro lugar. Ela tem um ótimo relacionamento com o Ben sobre a criação dos filhos e é assim que as coisas estão no momento.

Eita...