Carnaval em família! Alexandre Pato mostra o feriado ao lado de Rebeca Abravanel e filho

O Carnaval, muitas vezes, é sinônimo de festas, amigos e muita folia. Porém, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel preferiram passar o feriado longe do tumulto e com a família.

Apesar de serem discretos nas redes sociais, o ex-jogador e Rebeca compartilharam com o público nesta quarta-feira, dia 5, uma série de cliques da viagem. Inclusive, uma do pequeno Benjamin, de apenas um ano de idade, em um jato particular.

Sempre juntos baby boy, escreveu Alexandre.

Além disso, Pato compartilhou nos Stories uma foto da esposa com o filho no colo andando pela ilha e escreveu:

Sem bloquinhos.