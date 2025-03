Starmer: Putin não pode achar que pode violar acordo com a Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta quarta, 5,que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não pode "achar que pode violar qualquer acordo" que ponha fim à guerra na Ucrânia. Em seu discurso no Parlamento britânico, o premiê destacou que qualquer negociação deve incluir garantias de segurança para os ucranianos, a fim de assegurar uma "paz duradoura" no país.

"A maneira de garantir que tenhamos paz é assegurar que haja garantias para qualquer acordo que esteja em vigor, porque o maior risco de conflito é se Putin achar que pode violar qualquer acordo que possa ser alcançado", declarou.

Starmer reiterou a importância de o Reino Unido, os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia trabalharem juntos para encerrar o conflito e afirmou que "não devemos escolher entre os EUA e a Europa". No entanto, ele se esquivou de comentar se os EUA haviam interrompido o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia, junto à interrupção de fornecimento de ajuda militar ao país.