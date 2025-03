Christiane Torloni desabafa após ser assaltada no Rio de Janeiro: Vai na rua para uma volta e quase morre

Que susto! Christiane Torloni contou em suas redes sociais que foi assaltada durante um passeio de bicicleta na cidade do Rio de Janeiro. Através de suas redes sociais, ela postou um vídeo para falar sobre o assunto e lamentou o ocorrido.

Segundo a atriz, o assaltante levou um colar que ela tinha ganhado do seu filho:

- Você sai para dar uma volta de bicicleta em uma das regiões conhecidas como das mais caras do Rio de Janeiro, IPTU lá em cima, a gente pagando imposto sobre imposto. E você vai na rua para uma volta e quase morre, te arrancam um mísero fiozinho do pescoço. Não era nada, só tinha valor emocional, porque foi o meu filho que me deu.

Christiane ainda contou que por conta do susto passou o resto do Carnaval em casa:

- Aí você volta pra casa assustada e passa o resto do Carnaval trancava em casa, apesar de ser um lugar lindo. Mas com medo? A gente que lutou por tanta coisa, pela democracia, pela justiça social, tá aí, feito a Carolina?. Vendo o Carnaval passar pela janela, vendo a banda passar pela janela.

- Obrigada, prefeitura. Obrigada por essa segurança tão presente mesmo.