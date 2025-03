Carlos Bolsonaro cobra 'união da direita' sobre possível apreensão do passaporte de Eduardo

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) cobrou, em publicação no sei perfil no X (antigo Twitter), apoio de políticos de direita sobre a possível apreensão do passaporte de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Por onde andam os candidatos da 'união da direita'"?, escreveu, nesta segunda-feira, 3.

"Surgem novas e absurdas perseguições contra um deputado federal? Coincidentemente, filho de Jair Bolsonaro. É tudo coincidência!" ironizou. Eduardo é alvo de uma notícia-crime de autoria de deputados petistas, que atribui a ele crimes contra a soberania nacional.

Os parlamentares petistas contestam o movimento de articulação do deputado com congressistas dos Estados Unidos por sanções ao Supremo Tribunal Federaç (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes.

A peça enviada ao STF ressalta que o deputado do PL esteve nos EUA três vezes desde a posse de Donald Trump, em janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou o caso para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na postagem, Carlos sugeriu que os candidatos a que se refere, sem citar nomes, se apropriam do eleitorado de Jair Bolsonaro (PL) sem levantar bandeiras caras ao clã Bolsonaro. Entre elas, estão a tentativa de derrubar a inelegibilidade do ex-presidente e a ofensiva contra o Supremo.

Na semana passada, Jair Bolsonaro saiu em defesa de Eduardo, também utilizando o X. Para ele, que está com o próprio passaporte apreendido desde fevereiro do ano passado, a tentativa de confiscar o documento do filho seria uma forma de "criar constrangimento".

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em entrevista acreditar que terá o passaporte apreendido por conta de um suposto "jogo combinado" entre o Partido dos Trabalhadores (PT), a PGR e Alexandre de Moraes.