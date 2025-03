Taxas futuras de juros recuam com queda de 2% do dólar

Após a alta da última sessão, os juros futuros operam em baixa em toda a curva no início dos negócios desta quarta-feira, 5, acompanhando o movimento do dólar, que há pouco caía 2%, a R$ 5,7978. O movimento de valorização do real é visto também em outras moedas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano e rupia indiana, em meio à chance de alívio nas tarifas para importações do Canadá e México impostas pelos Estados Unidos.

A liquidez, no entanto, tende a ser reduzida, num dia de sessão menor nesta Quarta-feira de Cinzas.

Às 13h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,845%, de 14,973% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 recuava para 14,885%, de 15,037%, e o para janeiro de 2029 cedia para 14,925%, de 15,044% no ajuste de sexta-feira.