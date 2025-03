Após saída de Camilla do BBB25 com 94% dos votos, Eliezer brinca com Viih Tube: Segue firme e forte no top 3 das rejeições

Na noite da última terça-feira, dia 4, mais um participante deixou a casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, Camilla se despediu do reality após receber 94,67% dos votos em um paredão com Renata e Dona Vilma.

Diante da eliminação, Eliezer usou sua conta no X - antigo Twitter - para brincar com a sua esposa, Viih Tube, que participou do BBB21 e foi eliminada com 96,69% dos votos do público.

Minha mulher segue firme, forte e linda no Top3 das rejeições do BBB Lenda kkkkkkkkk, escreveu ele, se divertindo com a situação.

Na edição de Viih Tube, a influenciadora deixou a casa no 14º paredão após disputar a preferência do público com Fiuk e Gilberto.