No Mais Você, Camilla fala sobre desavenças com Vitória Strada no BBB25: Não tinha ranço dela

Camilla foi a última participante eliminada do BBB25 e participou do famoso bate-papo no Mais Você desta quarta-feira, dia 5. Em conversa com Talitha Morete e Fabrício Battaglini, a sister relembrou sua participação no programa.

Para começar, os apresentadores quiseram saber sobre os atritos que ocorreram entre Camilla e Vitória Strada. Após assistir há vários momentos em que apareceu falando sobre a atriz, a sister explicou:

- Eu acho que eu não tinha ranço dela. [...] Eu falava dela igual falava da Thamiris. Que ela parecia com a Thamiris, só que a Thamiris era minha irmã. Eu já tinha a Thamiris para me preocupar. Eu não queria ter outra preocupação. E quando o mateus tava la ela cobrava isso dele, que ele cuidasse dela.

Logo depois, Camilla afirmou que gostaria de ser amiga de Strada fora da casa:

- Sim, porque aqui fora, se algum momento que acontece alguma coisa que não me agrada, eu vou embora. [...] Vitória é uma pessoa muito legal. Ela sempre foi respeitosa com a gente. Mas ali dentro, estava realmente muito a flor da pele. Eu não achava que eu estava errada. Se eu achasse que eu estava errado, eu teria reparado.