Em cima de trio elétrico, Leo Santana faz homenagem carinhosa a Preta Gil

Poderosa, Preta Gil desembarcou em Salvador, na Bahia, para mais um Carnaval. Nas redes sociais, a cantora compartilhou todos os detalhes, desde que saiu de São Paulo. Vale lembrar que a cantora estava na capital paulista desde dezembro de 2024, quando precisou passar por uma cirurgia para retirada de tumores. Desde 2023, a filha de Gilberto Gil enfrenta um câncer no intestino.

Na noite da última terça-feira, dia 4, Preta recebeu todo o carinho de Léo Santana enquanto assistia à apresentação do artista. Em cima do trio elétrico, o cantor fez questão de expressão toda a sua admiração pela cantora:

- Um exemplo de mulher brasileira, guerreira.

Nas redes sociais, ainda adicionou:

Eu e minha família oramos por você sempre! Deus é contigo, você é ponte demais.

Preta Gil também ganhou uma homenagem de Ludmilla, que vestiu uma camiseta com a foto da filha de Gilberto Gil estampada. Enquanto comandava o fervo da Lud no Rio de Janeiro, ela declarou:

- O bloco da Preta esse ano não vai passar aqui, mas a Preta é uma pessoa muito importante tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida artística [...] Mandando energias positivas para que ela possa se recuperar da melhor maneira possível.

Ela ainda completou:

- Eu te amo, nós te amamos, receba essa homenagem.

Preta ficou feliz com o carinho de Ludmilla e compartilhou registros do momento nas redes sociais, agradecendo:

Minha baby Ludmilla, lembro muito bem do primeiro ano que você foi musa do Blovco da Preta e eu te disse que um dia você teria um bloco seu! Olha hoje o tanto de gente que te ama! Fiquei emocionada e honrada com essa homenagem! Me sinto também presente nesse momento tão especial pra você. O Fervo da Lud tava lindo! Te amo muito!.