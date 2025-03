Goleiro que chutou a cabeça do adversário na Copa da Inglaterra pode pegar punição mais severa

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que entrou com uma ação para aumentar a punição do goleiro Liam Roberts, que acertou um chute na cabeça do atacante Jean-Philipe Mateta, na partida entre Millwall e Crystal Palace, válida pelas oitavas de final Copa da Inglaterra.

A entidade informou que na solicitação foi feito um pedido para que a punição seja aumentada sob a justificativa de que o atleta recorreu a "jogo sujo grave". Na visão da entidade, a penalização padrão de três partidas é "claramente insuficiente".

Diante dos desdobramentos e do pedido da FA, Liam Roberts tem até esta quinta-feira para dar uma resposta. Ele pode receber uma punição estendida pela falta. O Milwall informou que reconhece a declaração da FA, mas vai continuar apoiando seu atleta.

Por conta da entrada, o centroavante precisou de atendimento médico, deixou o campo de maca e levou 25 pontos na orelha esquerda. Inicialmente, o juiz Michael Oliver aplicou um amarelo. No entanto, após rever o lance no VAR, o árbitro voltou atrás e recorreu ao cartão vermelho.

Após a partida, o departamento médico do Crystal Palace informou que Mateta iria precisar de "tratamento especializado e 25 pontos para uma laceração na orelha esquerda".

Roberts foi expulso com apenas oito minutos de jogo. Na disputa da jogada, ele saiu correndo da área e saltou para chutar a bola para longe. No entanto, ele atingiu Mateta na lateral do rosto ao manter o pé esquerdo erguido na sequência do movimento.

Mateta, artilheiro do Crystal Palace nesta temporada, continua em processo de recuperação após a entrada do goleiro. Ele se manifestou por meio de postagem nas redes sociais e disse que espera voltar à ação nos campos "muito em breve".