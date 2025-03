Gleisi diz que não entrou para 'guerra' e rebate possível interferência na economia no governo

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), que assumirá a Secretaria de Relações Institucionais na próxima segunda-feira, 10, afirmou que não ingressará no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "guerra" e rebateu a possibilidade de entrar em rota de colisão com a agenda econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de quem é crítica.

"Fui nomeada para cuidar da articulação política", disse Gleisi ao portal G1 nesta quarta-feira, 5, afastando a possibilidade de intervir em assuntos da pauta de economia.

A petista afirmou que, à frente da pasta de Relações Institucionais, terá como principal objetivo a busca de alianças "para garantir 2026", referindo-se à vitória de uma chapa governista na próxima eleição presidencial.

"Vou fazer tudo que for possível para garantir eleição de Lula em 2026, vou buscar essas alianças", afirmou Gleisi ao G1.

Na busca de apoios, a nova ministra aposta no bom relacionamento com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Gleisi é crítica da agenda econômica de Fernando Haddad. Sob o comando da deputada federal, o PT aprovou em dezembro de 2023 uma resolução que chamou a proposta de contenção de gastos do ministro de "austericídio fiscal". O documento representou a posição institucional do partido, mas teve o conteúdo endossado por Gleisi.

Em discursos à militância do partido, a petista também disse discordar que a "meta zero" de déficit nas contas públicas, encampada por Haddad, seja necessária ao crescimento econômico do País.

A possibilidade de uma inflexão na agenda econômica do governo Lula provocou alta no dólar na sexta-feira, 28 de fevereiro. Após o anúncio de Gleisi para a articulação política, houve alta de 1,50% na moeda, indo a R$ 5,91.

Gleisi Hoffmann é presidente nacional do PT e será a sucessora de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Padilha assumirá o Ministério da Saúde. O partido terá um presidente interino, até a eleição oficial para o comando a pasta em julho.