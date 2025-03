Ivete Sangalo faz agradecimento ao marido em seu último show do Carnaval 2025: - Segurou a peteca com as crianças

Ivete Sangalo encerrou seu último show de Carnaval na madrugada desta quarta-feira, dia 5. Em Salvador, a cantora fechou a maratona de apresentações com chave de ouro: cantando hits como Energia de Gostosa, colocando todo mundo para pular e conversando com o público sobre sua relação com a folia.

Após comandar a pipoca no Campo Grande, a artista subiu no palco do Camarote Salvador e declarou:

- Eu não estou me achando, eu sou gostosa pra c*****o.

Após receber o carinho do público, Ivete comentou:

- O Brasil é recheado de grandes cantoras, que eu inclusive admiro. Mas eu vou dizer que tem uma coisa que para mim é fundamental: não sei se eu sou a maior, mas que eu sou a de vocês, isso aí não tem para ninguém.

A cantora também falou sobre o aniversário de 40 anos da axé music e sua relação com o gênero musical baiano:

- Nesses 40 anos de Axé, eu participo ativamente há uns 31, mais ou menos. Tive a sorte de descobrir essa música em Salvador. Vi o trio elétrico de Daniela, Netinho, Ricardo Chaves, Bell... Essa galera toda eu assisti como foliã. Depois descobri o potencial de ficar na corda, de ir para a Barra. Quando fui para a Barra, meu irmão!

E completou falando sobre o filho, Marcelo Sangalo Cady, de 15 anos de idade, que já curte muito a folia:

- Meu filho está aí, mas ele não precisa fazer isso. Ele diz: Mamãe, quero ficar até tal hora. A gente organiza e eu digo: Vá lá meu irmão, vai aproveitar a sua vida. Mas eu dizia a minha mãe: Mamãe, mais tardar meia-noite, pode dormir em paz. Mas eu chegava às seis, esperava ela acordar, e eu dizia o que a ela? Ela falava: Você estava aonde? E eu dizia: Fui comprar o pão. Já cheguei, oh [fazendo gesto de estalar os dedos]. Mas como Marcelo não come pão, a gente deixa isso para lá.

Encerrando o Carnaval, a famosa fez agradecimentos a todos que fizeram parte da maratona e exaltou a ajuda do marido, Daniel Cady, que ficou cuidando das crianças. Além de Marcelo, o casal também tem duas meninas, as gêmeas Helena e Marina, de sete anos de idade.

- Meu marido segurou a peteca com as crianças. [...] Agradecer a ele, que passei uma semana inteira dedicada ao Carnaval e é preciso parceria para a gente ter uma família estruturada. Ele foi nota mil.

Veveta chegou ainda a brincar que, após a noite de folhinha, vai treinar na manhã desta quarta-feira, dia 5:

- Amanhã vou treinar, viu. Vou marcar 10h da manhã.