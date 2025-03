Trump diz que pretende acabar com a guerra da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira, 4,

que pretende "acabar com a guerra da Ucrânia" e disse que os americanos gastaram US$ 350 bilhões com

o conflito, enquanto os europeus desembolsaram US$ 100 bilhões.

"Recebi uma carta do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski na qual quer o fim da guerra. Recebi

fortes sinais da Rússia de que está pronta para a paz na Ucrânia. É tempo de terminar a loucura

desta guerra", disse Trump, em discurso no Congresso dos Estados Unidos.