Foragido da Justiça brasileira e alvo da Operação Kryptos é preso nos Estados Unidos

As autoridades dos Estados Unidos prenderam nesta terça-feira, 4, na Flórida, um brasileiro que estava foragido da Justiça desde 2021. A prisão foi feita pela agência americana Homeland Security Investigations (HSI), em cooperação com a Polícia Federal (PF).

O homem é acusado de envolvimento em um esquema criminoso que movimentou ilegalmente mais de R$ 38 bilhões entre 2015 e 2018. A operação envolvia uma pirâmide financeira com falsas promessas de investimentos em criptomoedas, de acordo com a PF.

O esquema foi alvo da Operação Kryptos no ano passado, que visava combater a lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional. A investigação era decorrente da apreensão, em 2019, de um helicóptero que transportava 476,5 kg de cocaína na área rural de Presidente Prudente, no interior paulista.

Os investigadores descobriram que o foragido deixou o Brasil usando um passaporte falso e passou a atuar nos Estados Unidos em benefício da organização criminosa. Ele "intermediava aquisições patrimoniais, constituindo empresas, movimentando contas bancárias, adquirindo criptoativos e providenciando documentos migratórios", segundo a polícia.

O preso deve permanecer sob custódia dos Estados Unidos enquanto são adotadas as providências para a sua deportação ou extradição. No Brasil, poderá responder por crimes cujas penas podem chegar a 26 anos de prisão.